Scanzano Jonico, Lorenzo ha vinto: finalmente avrà un docente di sostegno

Fumata bianca per Lorenzo, il quattordicenne di Scanzano Jonico affetto da una grave forma di autismo che lo costringe ad essere assistito h-24. Da oggi, infatti, dovrebbe essergli finalmente assegnato un docente la cui presenza gli consentirà di tornare a frequentare la scuola media “Giovanni Paolo II” di Policoro.

La battaglia di sua madre, Anna Padula, sembra dunque aver avuto un esito positivo, come lei stessa ha spiegato alla Gazzetta. «Mi sono recata a scuola, a Policoro, e mi hanno presentato il nuovo docente che, a partire da domani (oggi per chi legge, ndr), potrà interagire con mio figlio. Finalmente questo incubo, o, meglio, questa ingiustizia è finita e Lorenzo potrà tornare a frequentare la scuola dell’obbligo. Vedendosi riconosciuto il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito».

Ma non è tutto, in quanto Padula ha anche reso noto che “sempre dalla scuola mi hanno informata che per Lorenzo ci sarà un’adeguata assistenza, per il tramite di un progetto curato dall’Enfor di Policoro. Per fortuna, quindi, la situazione sembra essere migliorata». Capitolo assistenza specialistica, da assicurare a cura del Comune di Scanzano Jonico: anche qui ci sono novità positive.

«Ho parlato con il funzionario del Municipio che si occupa della pratica di Lorenzo – ha spiegato Padula – e mi è stato riferito che la richiesta alla scuola, relativa al monte ore di cui Lorenzo necessita, è stata inviata. Mi è stato altresì assicurato che già dalla prossima settimana, indicativamente da mercoledì o giovedì, il servizio dovrebbe partire».

Una battaglia, quella per assicurare a Lorenzo tanto il diritto all’istruzione, quanto quello alla salute, che quindi può dirsi vinta. A meno di clamorose sorprese. Merito anche alla fermezza della signora Anna, che, va ricordato, non più di qualche giorno fa scrisse al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per segnalare la grave mancanza nei confronti di suo figlio.

Peraltro, proprio giovedì la signora Anna è stata ricevuta a Roma dal vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Dal quale ha ricevuto non solo assicurazioni circa l’attenzione del Governo, ma anche la richiesta di essere costantemente aggiornato sulla vicenda. La speranza è che Lorenzo, così come tutte le persone affette da disabilità, possa avere tutta l’assistenza di cui ha bisogno, oltre a poter godere dei diritti costituzionalmente garantiti, senza dover interessare organi nazionali e stampa. I diritti sono diritti. E vanno garantiti in misura eguale a tutti.