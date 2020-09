Da Bernalda un'eccellenza sanitaria: la storia di Fabrizio Grieco, a Milano in prima linea contro il Covid

Tante le eccellenze lucane. Anche in campo medico. Fabrizio Grieco, 38 anni, di Bernalda, geriatra e gerontologo, è stato in prima linea, a Milano, nella cura dei malati di covid 19, soprattutto anziani, in una delle capitali del contagio.Si è specializzato all’Università Federico II di Napoli, acquisendo l’abilitazione alla professione medica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con il massimo dei voti. Grieco ha partecipato a importanti convegni internazionali, da relatore, sulle patologie mediche più diffuse nella terza età. Numerose le pubblicazioni su riviste specializzate, anche in lingua inglese. Il dottor Fabrizio Grieco afferma: “Vivo fuori casa dall’età di 19 anni, per motivi di studio, prima, e di lavoro, poi. Ho conosciuto realtà profondamente diverse dalla mia. Ho studiato a Napoli e a Roma; attualmente lavoro a Milano. Durante il periodo universitario romano ho cercato di comprendere, coi miei studi, il corretto funzionamento del corpo umano e gli eventi patologici che possono alterarlo.

Mostrando interesse per l’interpretazione dei segni e dei sintomi e privilegiando la branca clinico-internistica a quella chirurgica. Nel corso della formazione presso la scuola di Geriatria dell’Università “Federico II” di Napoli, diretta dal prof. Nicola Ferrara, ho fatto parte del gruppo di ricerca del prof. Dario Leosco e della dottoressa Valentina Parisi, apprendendo la tecnica strumentale dell’ecocardiografia e pubblicando diversi lavori su riviste scientifiche. Ho trattato il tessuto adiposo epicardio (un cuscinetto di adipe localizzato sul cuore, strettamente correlato alle patologie cardiovascolari, tipiche dell’età geriatrica). Ho collaborato con il prof. Giuseppe Rengo, pubblicando lavori sull’utilizzo dei farmaci anti diabetici nell’ Alzheimer e sul trattamento delle patologie cardiovascolari nell’anziano”. Quanto alla sua esperienza nel periodo clou dell’emergenza sanitaria, Grieco aggiunge: “Attualmente lavoro come medico di reparto presso la U.O. di Medicina Interna della “Fondazione Don Carlo Gnocchi – Palazzolo” di Milano, diretta dal prof. Pierluigi Gnocchi. Qui ho prestato assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

In un periodo così particolare per l’Italia e il mondo intero, ho cercato di combattere un nemico invisibile e, allo stesso tempo, di curare chi ne fosse colpito. Non nascondo di aver avuto paura, perché mi confrontavo con un virus poco conosciuto e, a volte, dagli effetti deleteri. Grazie, però, al lavoro di squadra con i miei colleghi ed alla fornitura adeguata e puntuale dei dispositivi di protezione individuale, ne sono uscito indenne, contribuendo, nel contempo, a salvare molte vite umane”. Il dottore bernaldese, tuttavia, non dimentica le sue radici lucane: “Sono profondamente legato a Bernalda e Metaponto – dice -. I posti del cuore in cui sono cresciuto e formato caratterialmente; in cui vivono la mia famiglia e i miei amici di sempre. Sono convinto che prima o poi si debba ritornare alle origini, dove si è stati bene e dove tutto è cominciato. Mi auguro che la mia formazione medica possa, in un prossimo futuro, essere messa a disposizione anche dei miei concittadini”.