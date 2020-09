Bernalda, storia di ordinaria burocrazia: da 30 anni rivendica adeguamento pensione

BERNALDA - Storie di ordinaria burocrazia e di diritti negati. La vicenda di Giovanni Ricciardone, pensionato di 81 anni, originario di Pisticci, ma bernaldese di adozione, rientra in questo schema, tristemente ricorrente in tanti casi, legati a contributi versati, ma non calcolati, con relative decurtazioni pensionistiche.

Un’altra vicenda, tutta tristemente italiana, in cui anche le certezze diventano disillusioni. Da quasi un trentennio, il mese di settembre 1992, Ricciardone lotta invano «per avere il riconoscimento di un triennio di contributi non versati, o erroneamente riportati durante gli anni compresi tra il 1988 e il ‘90». Scopre tutto quasi per caso.

«Ero un dipendente dell’Enichem Fibre di Pisticci Scalo – afferma -. Un giorno, confrontando il mio assegno pensionistico con quello di altri colleghi col mio stesso percorso contributivo, mi accorgo che vi era una chiara differenza economica. All’epoca corrispondeva a oltre 200 mila lire, e oggi a circa 100 euro. Mi recai subito presso la sede dell’Inps per ottenere spiegazioni , ma mi venne chiesto di esibire il certificato 01M, da richiedere all’azienda per il necessario ricalcolo. Da lì – prosegue il signor Giovanni – iniziò il mio calvario tra i vari uffici che si rimpallavano le competenze. Andai in quelli dell’Enichem ma, nonostante le rassicurazioni, quel documento non mi fu mai rilasciato. Interpellai il Giudice di Pace, ottenendo che l’azienda si interfacciasse con la Previdenza sociale. Correva l’anno 1997. Mi sembrò che la vicenda fosse finalmente chiarita. L’Inps, infatti, mi accreditò i primi arretrati che, però, corrispondevano ad appena il 40% del dovuto. Di fronte alla mie rimostranze, mi fu detto che la restante percentuale doveva essere elargita dal datore di lavoro. Punto e a capo. Con l’ausilio di un’organizzazione sindacale mi rivolsi nuovamente alla ditta, che finalmente mi fece pervenire il famoso documento 01M.

Anche questa volta, tuttavia, dai prospetti dei sindacalisti, mi accorsi che i calcoli relativi agli anni pensionistici di lavoro in contenzioso, risultavano non corrispondenti o perlomeno errati, rispetto ai contributi da me effettivamente versati. Ragion per cui la mia rata pensionistica era ancora ben al di sotto del dovuto”. Passarono gli anni senza altre novità, ma solo rimostranze e ricorsi. Nel 2015, però, arrivò addirittura la beffa per lo sfortunato pensionato. “Mi chiesero di restituire oltre 5 mila euro, che poi, grazie a delle leggi specifiche, non ho più dovuto versare. Come se non bastasse, però, mi decurtarono ulteriori 40 euro mensili dalla pensione. Il famoso documento 01M era stato smarrito e io avevo fatto l’errore di non averne custodito una copia». Per dirla in soldoni, dunque, Ricciardone percepisce attualmente, ogni mese, «oltre 100 euro in meno del dovuto, ma se si fa la somma di tutti questi anni, la cifra in credito supera i 30 mila euro».