Matera, «sosteniamo ricerca sulla Sla» e derubano 500 euro a famiglia: arrestate 2 badanti

MATERA - Sono riuscite a entrare nell’abitazione di una famiglia di Matera - di cui uno dei componenti è affetto dalla Sla - fingendo di appartenere a un’associazione che sostiene la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica e poi hanno rubato 500 euro in contanti e due carte bancomat con cui hanno effettuato due prelievi di denaro. Le due donne - due badanti di origine georgiana, una di 48 anni e l'altra di 35 - sono state però scoperte, arrestate e poste ai domiciliari dai Carabinieri.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione fatta da uno dei quattro componenti del nucleo famigliare che si era accorto del furto. Le due donne, accusate di furto aggravato in concorso, sono state fermate nei pressi di via Nazionale.