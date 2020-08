Amministrative Matera, Trombetta (Liberi) è il quinto candidato sindaco

MATERA - Nicola Trombetta, con la lista civica «Liberi», è il quinto candidato sindaco per elezioni amministrative al Comune di Matera del 20 e 21 settembre. Lo ha reso noto lo stesso Trombetta che, nella giunta guidata da Raffaello De Ruggieri, fino allo scorso anno gestiva la delega ai lavori pubblici. Era stato eletto cinque anni fa nella lista «Insieme» a sostegno del candidato sindaco Salvatore Adduce (Pd). Trombetta, che ha 51 anni, è consulente amministrativo ed è in politica dal 1998, quando fu eletto per la prima volta nel consiglio comunale di Matera con la Margherita.