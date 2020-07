Bernalda, quei falchetti imprigionati vanno salvati

BERNALDA - Ogni anno stormi di Falchi Naumanni, comunemente detti Grillai, solcano i cieli della Basilicata, stazionando per qualche tempo nelle nostre cittadine, prima di riprendere il volo verso i lidi africani. Bernalda, statistiche alla mano, è tra i centri dove viene ravvisata una delle più numerose presenze del volatile migratorio considerato, purtroppo, in via di estinzione.

Alcuni volontari ambientalisti di Bernalda sono impegnati, in questi giorni, nell’opera di protezione di alcuni piccoli esemplari.

Davide Crucinio dice che «sono rimasti imprigionati in due abitazioni storiche in cui si rifugiano varie specie di avifauna. Chiusi, a quanto ci risulta, con alcuni colombi. Ogni giorno, in prossimità di quella zona, assistiamo impotenti a un’autentica processione di grillai, probabilmente padri e madri che rientrano dalla caccia, per sfamare i propri piccoli che, però, non possono raggiungere. I proprietari delle abitazioni, infatti, hanno provveduto a sigillare le casette, proprio per evitare l’ingresso di avifauna». Non sarebbero mancate le interlocuzioni per risolvere la vicenda, ma pare senza alcun esito. «Da semplici cittadini quali siamo, non abbiamo il potere di intervenire, figuriamoci in proprietà private - riprende Crucinio - . Tuttavia, abbiamo segnalato la questione alle istituzioni e alle associazioni ecozoofile, perché facciano da intermediari per liberare i pulli rimasti imprigionati. Finora, però, nessuno si è recato sul posto, nonostante gli inviti. Al momento siamo riusciti a salvare un piccolo falchetto grillaio, attualmente in cura, sperando che riesca a sopravvivere e a riprendersi lo spazio che merita, il cielo». Crucinio, che si definisce un naturalista, ma svolge anche l’attività di documentarista, sottolinea di parlare «a nome di un movimento spontaneo di cittadini amanti dell’ambiente e della natura, che ancora non si sono costituiti in associazione riconosciuta». Quindi, conclude: «Non siamo contro nessuno. Chiediamo solo di poter garantire la sopravvivenza dei pulli.

Successivamente saremo i primi ad aiutare i proprietari a sigillare le proprie abitazioni disabitate. Prima, però, vorremmo accertarci che tutti i falchetti siano salvi e restituiti alla vita». Della questione sarebbero stati interessati anche i carabinieri forestali.