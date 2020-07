L'Olimpia Matera pronta per la stagione dei 60 anni

MATERA - L’Olimpia Basket Matera, che parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie B maschile, ha riconfermato il tecnico Agostino Origlio e ha operato sul mercato acquistando «alcuni atleti 'di categorià che ne faranno una squadra competitiva, anche per onorare i 60 anni di fondazione della società». Lo ha detto il presidente Rocco Sassone, illustrando, in una conferenza stampa, i programmi dell’annata sportiva 2020-2021.

«Non è stato facile - ha aggiunto Sassone - riprendere dopo l'interruzione imposta dall’epidemia da coronavirus. Abbiamo comunque lavorato dando fiducia al tecnico e operando sul mercato, con un roster già pronto e di qualità. Attendiamo ora indicazioni dagli organismi federali per programmare raduno, preparazione e ripresa del campionato al PalaSassi con la presenza, auspichiamo, del pubblico». Accanto ai riconfermati Renato Buono, Pasquale Battaglia, Lorenzo Panzini e Gints Antrops (Lettonia) e in attesa di eventuali altri nuovi arrivi, l'Olimpia ha già acquistato Luigi Brunetti, Franco Gaetano, Leonardo Ciribeni e Norman Hassan.

L’Olimpia ha inoltre rafforzato il rapporto con due società locali per potenziare il settore giovanile e inaugurerà domani presso l’istituto omni-comprensivo Giovanni Pascoli un campetto riqualificato e dedicato a Kobe Bryant.