Matera, la picchia e lei scappa insieme al figlio: arrestato

MATERA - Per sfuggire alle violenze del compagno, è scappata insieme al figlio: il giovane di 25 anni l'ha però inseguita prima di essere fermato e arrestato in flagranza di reato dalla Polizia, a Matera.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna - che alcuni giorni fa era stata colpita con calci e pugni - è scappata di casa dopo l’ennesimo episodio di violenza. L’uomo - accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati - è stato posto ai domiciliari nell’abitazione del padre.