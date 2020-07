Matera, gestiva un'officina di riparazioni auto e moto totalmente abusiva: scoperto dai cc

I Carabinieri di Matera, insieme ai colleghi della Forestale, hanno scoperto un 49enne del posto che, all’interno di un locale preso in affitto, svolgeva abusivamente attività di autoriparazione di veicoli.

Durante controlli nella zona di San Pardo, i militari hanno, in più occasioni, notato l’uomo in questione uscire da un locale con degli strumenti in mano (attrezzi per le riparazioni meccaniche, chiavi, cacciaviti ecc..) nonché con delle componenti meccaniche di motoveicoli. Spesso, inoltre si notava anche qualche ciclomotore parcheggiato all’esterno, parzialmente smontato. I militari, dopo essere entrati nel locale, hanno sorpreso l’uomo che svolgeva lavori di riparazione meccaniche su alcune moto che, da immediati accertamenti risultavano essere svolti in assenza della prevista iscrizione (per l’attività di autoriparazione) nell’apposito registro della Camera di Commercio. Inoltre è stata riscontrata una gestione di rifiuti (derivanti dalla medesima attività) in assenza di autorizzazioni di legge e quindi in violazione della normativa vigente. Al 49enne per la mancata iscrizione al registro della Camera di Commercio sono stati contestati specifici illeciti amministrativi, mentre per le riscontrate violazioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti è stato denunciato. Le attrezzature meccaniche utilizzate per l’attività illecita sono state sottoposte a sequestro.