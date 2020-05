Nova Siri Marina, in 20 alla grigliata di carne nel cortile: multati

NOVA SIRI MARINA – Sarà stata la voglia repressa di carne arrosto o la necessità di celebrare la festa dei lavoratori o di trasgredire il prolungato isolamento domiciliare causa lotta al Covid-19? Il fatto è che in circa venti, uomini e donne, giovani e meno giovani, hanno preso parte alla grigliata con tanto di musica disco svoltasi il 1° maggio in un cortile del centro abitato. Party trasmesso, oltretutto, in diretta web. Il relativo video ha fatto subito il giro della cittadina jonica. Sul posto, poi, chiamati da altri cittadini, sono arrivati i carabinieri ai quali è stato anche offerto un pezzo di salame. L'evenienza, altresì, è stata riportata in un altro video. Ma gli uomini dell'Arma hanno reclinato l'invito.

“Ed hanno provveduto a multare i festeggianti”, ha dichiarato il sindaco Eugenio Stigliano. Lo stesso primo cittadino ha definito l'accaduto “un gesto esecrabile, da condannare. Si tratta del primo caso del genere avvenuto qui da noi. Un'eccezione. La stragrande maggioranza dei miei concittadini si sta comportando con grande spirito di responsabilità per contrastare la pandemia in corso”. E la vicesindaca Filomena Bucello, appena dopo aver visto il filmato ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Mi è appena giunto un video di una bella combriccola di irresponsabili e incoscienti che ha pensato bene di festeggiare il 1 maggio contravvenendo alle leggi. Domani (oggi, ndr) presenteremo denuncia. Complimenti a tutti i partecipanti... complimenti veramente.....che grande delusione”. Sindaco e vicesindaca hanno ringraziato per il lavoro svolto sinora con costanza ed abnegazione gli uomini della Stazione dei carabinieri guidati da Michele Margherita.