Livorno, in manette pusher 56enne di Matera: aveva 600 grammi marijuana

ROSIGNANO M.MO (LIVORNO) - Fermato per un controllo dei carabinieri di Rosignano (Livorno) ha raccontato di essere uscito per acquistare marijuana al figlio, permettendo così ai militari di individuare lo spacciatore: è un uomo di 56 anni, originario della provincia di Matera, che colto in flagranza con circa 600 grammi di marijuana è stato poi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano fermato poco prima un 55/enne appena uscito da casa dello spacciatore dove aveva detto di aver acquistato 11,4 grammi di sostanza per uso personale del figlio. A quel punto è scattata la perquisizione dell’appartamento dell’altro che è stato trovato con circa 600 grammi di marijuana in diverse fasi di lavorazione (semi, infiorescenze essiccate, sostanza trinciata e polverizzata e due sacchetti confezionati di foglie essiccate e trinciate uguali a quella trovate in possesso del 55/enne) e con vari strumenti per la preparazione e il confezionamento delle dosi.

La droga e tutto il materiale è stato poi sequestrato insieme alla somma di 361 euro in contanti considerata provento di spaccio. Il 55/enne invece è stato infine sanzionato per uso personale e inosservanza delle norme di contenimento del coronavirus.