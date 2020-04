Pomarico, si intrufolano a scuola e rubano materiale didattico per 10mila euro: 4 arresti

I carabinieri di Matera di Pomarico (Mt) hanno arrestato 4 ragazzi, dell’età compresa tra i 20 ed i 22 anni, tutti ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato. In particolare i militari passando vicino allo scantinato di una palazzina residenziale limitrofa all’Istituto Comprensivo Don SPERA di Pomarico, hanno notato alcuni giovani confabulare tra loro, e per terra diversi oggetti. I ragazzi, alla vista dei militari, sono fuggiti, ma sono stati poi individuati. Il materiale trovato nello scantinato non era altro che quello rubato poco prima dalla vicina scuola. Infatti i giovani, dopo aver danneggiato la rete di recinzione perimetrale e forzato gli infissi, si erano introdotti all’interno dell’Istituto dal quale avevano portato via tutto il materiale didattico, consistente in alcune lavagne interattive multimediali, alcuni proiettori, e diversi strumenti musicali, tra i quali una batteria completa, una chitarra elettrica ed alcune pianole, un computer, per un valore complessivo di oltre 10mila euro. La refurtiva è stata restituita alla responsabile dell'Istituto. I quattro si trovano ai domiciliari.