Rotondella, evade dai domiciliari per minacciare la donna che l’ha denunciato: in carcere

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Rotondella (Mt) hanno arrestato G.M., 43enne del luogo, già agli arresti domiciliari. Nel mese di marzo, l'uomo era stato arrestato per furto aggravato. Il 2 Aprile, però, è evaso dalla propria abitazione per andare in quella della donna che lo aveva denunciato, cercando di entrare in casa, prendendo a calci e pugni la porta e inveendo nei confronti della malcapitata. L'uomo ora è stato condotto in carcere.