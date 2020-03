Pisticci, dichiara di aver avuto febbre: giovane senza documenti messo in quarantena

PISTICCI - Un giovane, che ha detto di essere originario della Nuova Guinea, è stato fermato dalla Polizia, a Pisticci e posto in quarantena dopo essere arrivato su un autobus.

Il giovane, che era senza documenti, ha detto di essere partito in treno da Torino e di aver avuto la febbre nei giorni scorsi. E’ stato visitato dai medici, che non hanno rilevato «sintomi associabili al coronavirus». Gli sono state rilevate le impronte digitali allo scopo di cercare di identificarlo. Intanto, è stato posto in quarantena «in una struttura in corso di individuazione».