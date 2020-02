Montalbano, sequestrata discarica abusiva: denunciato titolare di azienda edile

I Carabinieri Forestali di Pisticci, nel corso dei controlli volti a contrastare i reati ambientali in materia di rifiuti, hanno sequestrato un’area di 650 mq, in agro del Comune di Montalbano Jonico, dove era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi. In una superficie recintata e non accessibile per la presenza di un cancello chiuso a chiave, erano stati depositati circa 25 metri cubi di rifiuti inerti provenienti da lavori di demolizione edile, quali calcinacci, cemento, tufi, considerati rifiuti speciali non pericolosi.

Il titolare della ditta edile è stato denunciato per la realizzazione di discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti. Inoltre gli è stata elevata sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, in quanto il veicolo in suo possesso era privo di copertura assicurativa e di revisione periodica.