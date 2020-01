Montalbano Jonico, in casa hashish e marijuana: arrestato 25enne maliano

I carabinieri di Montalbano Jonico (Mt) dopo aver perquisito l'abitazione di un 25enne del Mali, condivisa insieme ad altre tre persone, l'hanno arrestato per spaccio. Nella sua stanza da letto, infatti, i militari hanno trovato 18 stecchette di hashish (20 grammi in tutto), e una bustina con 3 grammi di marijuana. La sostanza era già pronta per la vendita. Tutto è stato sequestrato. Il giovane è già noto alle forze dell'ordine.