Matera e disabili, presto in città un «Albergo etico»

MATERA - Inclusione, talento, accessibilità e accoglienza mirata verso le persone diversamente abili: sono i fattori che hanno ispirato l’attivazione anche a Matera di un «Albergo etico», in relazione alla eredità lasciata pure in questo settore nell’anno da «Capitale europea della cultura 2019». È quanto ha annunciato oggi, nella Città dei Sassi, il presidente della cooperativa «Albergo Etico», Alex Toselli, nel corso della presentazione del piano di espansione di questa tipologia di strutture ricettive, che dopo Roma e Pistoia, riguarderà il 25 gennaio il Castello di Fenis di Aosta e «con gradualità anche Monterosso al Mare (La Spezia), Matera, Asti e Bari e l’estero».

A Matera si sta lavorando su alcune strutture, che possano coinvolgere soggetti pubblici e privati, imprese sociali, e non è escluso che l’iniziativa tocchi anche la provincia con una rete diffusa. «L'esperienza di Matera - ha sottolineato Toselli - è stimolante per la peculiarità dei luoghi e per l’attenzione crescente di turisti disabili, a partire dalle famiglie, che chiedono una cultura nuova di attenzione verso una ospitalità etica, integrata, dove sorriso, professionalità e formazione si legano a nuove tecnologie, processi di apprendimento, consapevolezza e inclusione. A questo - ha concluso - si aggiunge la possibilità di coinvolgere e impiegare persone con diversa abilità nella gestione dei servizi turistici».