Bernalda è il comune materano dove ci sono più single

Il centro della provincia di Matera dove risiedono più single? È Bernalda, secondo i dati del sito https://ugeo.urbistat.com. Qui, infatti, il 43,5% della popolazione è celibe/nubile, mentre Oliveto Lucano è quello nel quale i single sono di meno: appena (si fa per dire) il 35,1%. Al secondo posto in provincia in questa speciale classifica troviamo Nova Siri (43,2) e, al terzo, Policoro (42,8). Dopo Oliveto, invece, in fatto di minore incidenza dei celibi/nubili, ci sono Accettura (36,3) e Aliano (36,5). La media regionale, invece, è del 41 (quella nazionale del 42,4), mentre quella provinciale di Matera si attesta sul 41,4% e quella di Potenza sul 40,7. In regione, infine, “comanda” Gallicchio (46,6%), davanti a Brindisi di Montagna e Armento (44,7).

Sempre a livello regionale, i centri con meno celibi/nubili sono San Costantino Albanese (34,8), Oliveto Lucano e San Fele (35,1). Dai celibi/nubili ai divorziati/separati, il passo è breve. E’ a Calvera che c’è il picco regionale (3,2%), seguito da Castronuovo Sant’Andrea (3,1) e Matera città (2,5). Sasso di Castalda, con un inusuale 0,0% è il comune lucano nel quale ci sono meno separati/divorziati, seguito da Moliterno, Teana, Sarconi e Bella (0,2). In provincia di Matera, invece, dopo il capoluogo troviamo Colobraro (2%) e Tursi, Grottole e Montalbano Jonico (1,8). Valsinni è il paese del Materano con meno separati/divorziati (lo 0,3%), seguito da Gorgoglione, Craco e Tricarico (0,4). Infine, le percentuali di persone che hanno perso per un lutto il proprio coniuge: San Paolo Albanese è al top in Basilicata (16,5%), mentre in provincia di Matera “comanda” Aliano (14,2). Pignola è, infine, il centro lucano con meno vedovi/e, mentre nel Materano è Craco (5,1%).