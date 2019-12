Montescaglioso, botte da orbi davanti al bar: 7 arresti, coinvolto anche un minore

I carabinieri di Matera nella nottata del 20 dicembre hanno arrestato 7 persone, tra i 18 e i 42 anni, e denunciato un minore di 17 anni, tutti di Montescaglioso (Mt), per una violenta rissa. Quattro di loro erano già noti alle forze dell'ordine.

Nella tarda serata del 19 dicembre cinque ragazzi del posto erano davanti a un bar, quando due di loro, 20enni entrambi, hanno cominciato a insultarsi e picchiarsi, per motivi di natura sentimentale. Al litigio si sono uniti poco dopo anche gli altri, uno di loro si è procurato perfino una mazza in legno di 70 centimetri con cui colpire gli 'avversari'. Gli animi si erano calmati, in due, amici tra loro, erano andati al pronto soccorso a farsi medicare, ma poco dopo, per vendicare il torto subito, hanno contattato due amici di sempre, tra cui l'ultraquarantenne, e hanno scatenato una nuova rissa. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie anche alle testimonianze di alcuni presenti. Gli arrestati si trovano tutti ai domiciliari.