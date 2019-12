Pisticci, sorpresi in garage con 800 grammi di marijuana: in cella due 21enni

Due 21enne di Pisticci sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati notati nei pressi di un garage del centro abitato insospettendo i Carabinieri che erano appostati e quindi hanno deciso di intervenire.

L’operazione ha permesso di sorprendere i due 21enni all’interno del garage, trovandoli in possesso di ben 800 grammi di marijuana, contenuta in barattoli di vetro, materiale vario per il suo confezionamento e bilancini di precisione. Uno dei due giovani era già conosciuto dai militari, poiché recentemente arrestato in quanto trovato in possesso, vicino all’autostazione pisticcese, di circa 400 grammi di marijuana. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Matera.