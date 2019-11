Montescaglioso, per strada con cocaina ed eroina: denunciato

I carabinieri di Montescaglioso (Mt) hanno denunciato un 49enne del posto per droga. Da diverso tempo l'uomo era sotto osservazione per movimenti sospetti e uscite dalla sua abitazione in orari insoliti, per incontrare altre persone. i militari, insospettiti, l'hanno controllato, e il 49enne ha tentato immediatamente di disfarsi di una dose di cocaina. Perquisito, addosso aveva dosi di cocaina ed eroina pronte per lo spaccio, e nella sua abitazione sono stati trovati 7mila euro in contanti, probabile risultato dell'attività illecita.