A Matera nonni e nipoti in un girotondo per la vita e per la pace

MATERA - In mille, tra nonni e nipoti, hanno sfilato insieme stamani a Matera, Capitale europea della cultura 2019, tenendosi per mano con un forte richiamo alla pace, alla tolleranza e all’unione tra generazioni. L’iniziativa, «Da Matera per la vita e per la pace», è stata promossa dalle associazioni Aide, Federcentri e Senior Italia Basilicata e ha coinvolto alunni e docenti delle scuole elementari cittadine, che hanno percorso le strade del centro storico, fino a piazza San Pietro Caveoso, con striscioni, sciarpe colorate e lo slogan «W i nonni».

Il corteo, festoso e colorato, è stato aperto dalla «mater sciarpa» lunga 25 metri, ideata dall’Aide e realizzata dai Centri anziani della Basilicata, a cui si sono unite altre sciarpe della pace e bandiere realizzate nei laboratori didattici delle scuole. La marcia - hanno rimarcato gli organizzatori - rafforza il ruolo di Matera «Città della pace», che ha attribuito la cittadinanza onoraria nel 2001 alla Comunità di Sant'Egidio, allo statista russo Mikhail Gorbachev e al filosofo buddista Daisaku Ikeda.