Matera 2019: bus per stazione di Ferrandina a rischio

È a rischio, se non vi saranno risorse finanziarie adeguate, il servizio delle navette bus da Matera alla stazione di Trenitalia di Ferrandina (Matera) e verso l’aeroporto di Bari, attivato nel giugno scorso e in scadenza al 30 novembre prossimo, per far fronte alla domanda di movimentazione turistica accresciuta con Matera capitale europea della cultura 2019.

È quanto hanno denunciato stamani, a Matera, durante un incontro con i giornalisti, i segretari provinciali Eustachio Nicoletti (Cgil), Francesco Coppola (Uil) e il presidente dell’associazione Matera Ferrovia nazionale, Nicola Pavese, che hanno espresso preoccupazione sul silenzio di enti locali, soprattutto, e del Governo che aveva contribuito all’avvio dei nuovi servizi con 400 mila euro. Sindacati e associazione hanno sollecitato, in proposito, un confronto con le istituzioni, anche per ottimizzare orari e frequenze delle corse per l'interscambio treni-bus che riguarda soprattutto la stazione di Ferrandina.