Pax Mater, la Città dei Sassi capitale della pace

Favorire il dialogo interreligioso per consolidare la pace e favorire lo scambio di esperienze, riflessioni su cultura, sostenibilità, solidarietà, integrazione in una fase difficile nei rapporti tra Stati e popoli. Con questo obiettivo, sono cominciati a Matera gli appuntamenti di "Pax Mater, Madre Pace, Mother Peace», una intera settimana di convegni, confronti ed eventi che vivranno il momento centrale il prossimo 21 settembre per la Giornata internazionale della pace.

L’iniziativa è stata illustrata stamani nella Sala degli Stemmi dell’Arcivescovado: l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Caiazzo e il sindaco Raffaele de Ruggieri hanno evidenziato il consolidato ruolo di Matera come Città della pace e del dialogo anche nell’anno da Capitale europea della cultura 2019.

Pax Mater è stata promossa dalla Fondazione «Città della Pace per i bambini della Basilicata», presieduta dal premio Nobel per la pace Betty Willams, e coinvolge rappresentanti religiosi delle principali fedi monoteiste: cristiana, islamica ed ebraica.

Nel programma è in calendario anche il summit europeo ebraico-islamico, per favorire il dialogo tra le due religioni, e «Sud Earth» che prevede attività di arte performativa a Matera e a Potenza.