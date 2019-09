Matera, aveva hashish ed eroina: preso 27enne

Trovato in possesso di circa 20 grammi di hascisc e di circa 18 grammi di eroina, a Matera, un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia e posto ai domiciliari. Il giovane, con precedenti penali, era stato fermato per un controllo nei pressi di via Fermi: addosso gli è stata trovata una parte della droga, il resto era nascosto nella cassetta della posta della sua abitazione.