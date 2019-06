Ferrandina, in auto mezzo chilo di eroina, a casa armi: in cella 52ene

I Carabinieri della Compagnia di Pisticci e della stazione Carabinieri di Ferrandina hanno arrestato in flagranza di reato G.G., 52enne di Ferrandina, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, al bivio tra la Basentana e la SS 7 del Comune di Ferrandina, hanno effettuato un controllo nei confronti dell’uomo che viaggiava a bordo di un fuoristrada e che ha destato subito sospetti: infatti, nel corso di una perquisizione, è stato rinvenuto mezzo chilo di eroina nascosta all’interno dell’intercapedine della carrozzeria laterale del veicolo.

La perquisizione è stata pertanto estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno rinvenuto la somma di 1.290 euro in banconote di vario taglio, nonché materiale idoneo al confezionamento in dosi della droga. Il denaro ritenuto dagli inquirenti provento illecito è stato sottoposto a sequestro unitamente agli altri reperti ed allo stupefacente il cui valore di mercato nello spaccio “al minuto” si aggira intorno ai 20 mila euro circa.

In un terreno di di proprietà ed in uso all’uomo, nascosti in una piccola grotta naturale sottostante una scarpata, sono stati rinvenuti un fucile cal. 12 con matricola abrasa, una pistola clandestina di fattura artigianale cal. 7,65 e numerose cartucce di vario calibro.