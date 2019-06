Pisticci, cocaina in auto, marijuana in casa: arrestato 50enne

Trovato in possesso di cocaina e marijuana, un uomo di 50 anni, di Matera, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. L’arresto è avvenuto durante controlli eseguiti sulla strada statale «Basentana», nei pressi di Pisticci (Matera).

Fermato al posto di controllo, l’atteggiamento dell’uomo «è cambiato alla vista delle unità cinofile antidroga» delle fiamme gialle. Ciò ha insospettito i militari che hanno approfondito i controlli: nell’auto, «abilmente occultati in diversi punti», sono stati trovati involucri contenenti 44 grammi di cocaina; in casa dell’uomo sono stati trovati 74 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti