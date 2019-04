Matera, rapina un negozio di scarpe: arrestato 35enne

MATERA - Accusato di una rapina fatta a Matera nello scorso mese di febbraio in un negozio di scarpe, un uomo di 35 anni, di Altamura (Bari), è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip della Città dei Sassi su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo - che ha agito insieme a una donna - era riuscito a portare via un paio di scarpe e successivamente, fuggendo con la sua automobile, aveva quasi investito la titolare del negozio che era uscita per fermare i due.