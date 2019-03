Matera, minaccia moglie con un coltello davanti a figlia minorenne: in cella

Accusato di maltrattamenti in famiglia, a Matera, un uomo di 59 anni, che, alla presenza della figlia minorenne, aveva minacciato la moglie con un coltello, è stato arrestato dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo "già in altre occasioni aveva assunto atteggiamenti violenti" nei confronti della donna. Ora il 59enne si trova in carcere.