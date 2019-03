Tricarico, rubano 11mila euro di sigarette e Gratta e Vinci: fuggiti, refurtiva recuperata

Furto nella notte del 19 marzo nel Materano, a Tricarico, dove alcuni malviventi si sono introdotti all'interno del bar Caravelli e del supermercato Risparmio Più, in via Appia, e hanno rubato 11mila euro di sigarette e Gratta e Vinci e 5mila euro di alimenti. Un passante si è accorto della scena e ha allertato i carabinieri, che arrivati sul luogo hanno intimato a una Fiat 500 L di fermarsi. L'auto è fuggita ma è stata bloccata poco dopo dai militari. I due occupanti sono riusciti a fuggire a piedi, ma la refurtiva è stata recuperata nell'auto, che oltre a essere stata rubata era stata attrezzata con una lastra antiproiettile e in cui c'erano chiodi a tre punte da utilizzarsi in caso di inseguimento.