Matera 2019, decoro nei sassi: al via i controlli del Comune

MATERA - Per garantire il «rispetto del regolamento comunale per la disciplina dell’arredo urbano nei Sassi», dalla prossima settimana scatteranno «controlli a tappeto» disposti dall’amministrazione comunale di Matera.

Lo ha annunciato il Comune, spiegando che «una squadra composta da un vigile urbano e da tecnici degli uffici Sassi e ambiente del Comune, effettuerà controlli per verificare l'effettivo rispetto del regolamento, per sensibilizzare gli operatori commerciali e turistici al ripristino delle condizioni di decoro dei rioni Sassi e per sanzionare eventuali violazioni».

Obiettivo dei controlli è «quello di evitare il dilagare anarchico di insegne, tavolini e oggetti di arredo non rispondenti alle prescrizioni del Regolamento, oltre che per vigilare sulla pulizia dei luoghi».