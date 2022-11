Bari e Guangzhou mai così vicine: l'arte culinaria cantonese sulla Gazzetta

Il 12 novembre del 1986 l’allora sindaco di Bari, avv. Franco De Lucia siglò un accordo di gemellaggio che da allora lega la città di Bari con la città di Guangzhou (Canton), nella Repubblica Popolare Cinese. Tale relazione fu resa possibile dalla lungimiranza, oltre che della amministrazione comunale del tempo, anche dall’appassionato contributo di importanti personalità tra cui il compianto Prof. Giuseppe Pace, Presidente dell’Istituto per la Cooperazione con i Paesi Esteri (ICPE) e la Prof.ssa CHEN Qiqi all’epoca vice sindaco di Guangzhou e grande estimatrice della cultura italiana.

Negli ultimi 30 anni, Guangzhou, la più grande città costiera del sud della Cina (terza città della Cina per abitanti e importanza dopo Shanghai e Pechino) e capoluogo della provincia del Guangdong (la provincia cinese con PIL più grande, pari nel 2021 al 9% del totale nazionale, e uno dei poli economici più importanti della Cina per il suo sviluppo economico e infrastrutturale), è una delle metropoli che si è maggiormente sviluppata in Cina, fino a superare i 18 milioni di abitanti.

La città giace sul delta del Fiume delle Perle e fa parte della cosiddetta «Greater Bay Area» (comprendente Hong Kong, Macao e alcune città del Guangdong, tra cui Shenzhen, cuore tecnologico della Cina), un’area che ospita già oltre 86 milioni di persone e che è destinata a diventare nei prossimi anni il più grande hub industriale, tecnologico e finanziario integrato della Cina.

Dopo un lungo periodo di silenzio e scambi limitati, dal 2016 il Comune di Bari ha riattivato un dialogo con la Municipalità di Guangzhou attraverso uno scambio di comunicazioni.

Nel 2021, nella cornice del 35° anniversario del gemellaggio tra Bari e Guangzhou, il Comune di Bari ha promosso una serie di iniziative culturali, tra cui alcune mostre di arte contemporanea cinese, con il coinvolgimento anche dell’Accademia di Belle Arti di Bari e dell’Accademia di Belle Arti di Guangzhou.

Oggi, in occasione del 36° anniversario del gemellaggio tra Bari e Guangzhou, il nostro giornale, nella prospettiva di poter avviare una collaborazione con Guangzhou Daily, una delle più importanti testate locali di Guangzhou, per promuovere la conoscenza reciproca attraverso la pubblicazione di contenuti sulla cultura, la storia, la tradizione e le eccellenze locali delle due città, ha scelto di dedicare una pagina all’arte culinaria cantonese. Nella stessa giornata di oggi, i lettori del Guangzhou Daily saranno guidati dai nostri giornalisti, tra i vicoli di Bari Vecchia, le orecchiette, la storia della tradizione culinaria barese e il sapore antico dei frutti della nostra terra (e del nostro mare). L’idea è quella di poter offrire ai lettori, italiani e cinesi, una finestra su Bari e Guangzhou.

La cucina cantonese è una delle otto scuole culinarie in Cina. Le sue origini risalgono alla dinastia Han e può essere suddivisa in tre categorie: la cucina Guangfu, la cucina Chaozhou, la cucina Hakka. Con l’espressione «cucina tradizionale cantonese» ci si riferisce principalmente alla cucina di Guangfu o alla cucina di Guangzhou, che è popolare in diverse zone tra cui: il delta del Fiume delle Perle, nelle parti occidentali e settentrionali del Guangdong, a Hong Kong e a Macao. Tutte le aree in cui si parla cantonese appartengono al circolo culturale della cucina cantonese.

Sin dalla sua fondazione e, per più di 2000 anni, Guangzhou è quasi sempre stata una città aperta agli scambi internazionali. Nel periodo della dinastia Han, durante il regno dell’imperatore Wen, ZHAO Tuo (il re del Regno di Nanyue), si arrese al governo centrale e di conseguenza gli scambi tra le pianure centrali e il Lingnan divennero più frequenti. Fu così che le tecniche culinarie e gli alimenti delle pianure centrali furono introdotti nel Lingnan e successivamente integrati alle abitudini dietetiche del paese, permettendo la nascita della cucina cantonese.

Secondo ZHU Xiaoqiu, vicedirettore del Museo di Guangzhou, verso la fine delle dinastie Han e Song meridionale, molte etnie delle pianure centrali si trasferirono al sud e introdussero nel Lingnan le tecniche di cottura. Durante le dinastie Tang e Song, la cucina cantonese iniziò a prendere forma come cucina indipendente, tanto che nei classici appare l’appellativo «cucina del sud». Il mercato notturno di Guangzhou nelle dinastie Tang e Song si trovava proprio nell’attuale Via Pechino. ZHANG Ji, un poeta della tarda dinastia Tang, una volta scrisse un verso in rima per descrivere la scena caotica di cui era testimone: «Il frastuono del mercato notturno spinge il mare a rifugiarsi nella marea». Le prelibatezze arrivate da ogni angolo del pianeta, qui si radunano e confluiscono nella cucina Guangfu, abbracciandola e arricchendola; questo scriveva il poeta nel preambolo della sua opera.

Secondo il professor ZHOU Songfang dell’Università di Sun Yat-sen, sebbene la cucina di Guangzhou sia attestata nei classici e vanti di una storia di oltre 2000 anni, la fama del «cibo di Guangzhou» ha inizio solo verso la fine della dinastia Qing. Nell’era del «sistema di Canton», istituito per regolamentare il commercio tra mercanti cinesi e stranieri, uomini d’affari provenienti da tutto il mondo si riunivano nelle «Shisan Hang». Il fatto che questi uomini d’affari ricercassero cibi raffinati ed eleganti incentivò la ricerca di nuovi sapori e nuove tecniche di preparazione del cibo e, allo stesso tempo, contribuì all’arricchimento della cultura culinaria cantonese. Questi motivi spinsero la provincia del Guangzhou a stabilire numerosi primati: la prima casa del tè moderna «Sanyuan Lou» nacque nelle «Shisan Hang»; il ristorante «Guiliansheng» divenne famoso per il suo «Manhan Quanxi» (Banchetto Manchu-Han) e per le sue 108 specialità che includono piatti rinomati, spuntini locali e frutta di ogni genere disponibile tutto l’anno.

All’inizio della dinastia Qing, le cucine dello Shandong, del Sichuan, del Suzhou e quella cantonese erano anche conosciute come le «quattro scuole di cucina» in Cina. Verso la fine della dinastia Qing, sorsero quattro nuove cucine locali: nello Zhejiang, a Fujian, nello Hunan e nello Anhui, che assieme alle altre quattro formarono le «otto scuole di cucina».

Durante il periodo della Repubblica di Cina, vennero alla luce quattro famosi ristoranti: Wenyuan, Nanyuan, Moqi e Xiyuan. Il pollo con fiori del Jiangnan Wenyuan, le lumache bollite Nanyuan, le polpette di spigola Moqi e i funghi e le verdure al vapore Xiyuan divennero famosi in tutta la città. A quel tempo, a Guangzhou, i sapori del nord e del sud venivano combinati, inoltre era possibile per la gente disporre e gustare piatti famosi sia cinesi che occidentali. A Shanghai, la cucina cantonese vinse il titolo d’onore di «Cucina Nazionale».

Come parte vitale della cultura del Lingnan, la cucina cantonese attinge dal cuore della sua cultura condividendone la mentalità aperta e lo spirito intraprendente. La cucina cantonese (cucina Guangfu) è concepita principalmente per una produzione su larga scala. È famosa per friggere, soffriggere, sobbollire, arrostire e cuocere in forno le pietanze. Particolare attenzione è posta al colore, alla freschezza e alla tenerezza, cosicché il sapore risulti principalmente fresco, croccante, delicato e raffinato. L’espressione «cinque sapori» include: fragrante, delicato, pungente, oleoso e concentrato; mentre i «sei sapori» sono: acido, dolce, amaro, salato, piccante e fresco. La cucina cantonese è caratterizzata da un’ampia e diversificata selezione dei principali ingredienti. La gente della dinastia Song meridionale descrisse in toni esagerati come i cantonesi «mangiassero tutto: anche uccelli, bestie e serpenti». Nelle rovine delle tombe Han scavate a Guangzhou, sono stati portati alla luce vari semi di frutta, carni di maiali, bovini, pecore, polli, anatre e oche, vongole, vongole verdi, uccellini, etc. Come disse QU Dajun, un grande confuciano della dinastia Qing: «Tutti gli ingredienti del mondo si possono trovare nel Guangdong, ma tutti gli ingredienti del Guangdong non si possono trovare nel mondo».

LA GRANDE VARIETÀ

La cucina cantonese (qui ci si riferisce ai dim sum) è famosa per la sua varietà. Alla «Fiera della gastronomia cantonese» tenutasi nel 1965, c’erano 5457 tipi di dim sum. La cucina cantonese (sempre in riferimento ai dim sum) è molto raffinata e questa sua caratteristica è elogiata sia in patria che all’estero. Il «panino riempito di carne» ideato dal defunto cuoco cantonese CHEN Xun è conosciuto come uno dei «quattro re celesti» dei dim sum cantonesi: si usa la carne di maiale appena arrostita come ripieno, questa viene cotta al vapore con una tecnica particolare (alternandola sulla fiamma); lo spuntino per essere gustato viene spezzato a metà e la salsina che ne fuoriesce rende questo snack una delizia degna di un imperatore.

EVVIVA LA BELLEZZA

La cucina cantonese ha sempre prestato molta attenzione alla presentazione dei piatti. Una famosa pietanza chiamata «pesce in salsa agrodolce a forma di crisantemo» è il capolavoro di ZHUANG Weijia, l’ex-chef esecutivo del White Swan Hotel. Come maestro di cucina di livello mondiale e uno dei migliori dieci cuochi del Guangdong, ZHUANG Weijia, dopo aver studiato l’impiattamento in stile occidentale, ha creato un’opera di carattere estetico che si rifà alla cucina cantonese; ha usato gli asparagi come gambi di crisantemo, i cetrioli per rendere le foglie, il succo di pomodoro per simulare la terra e ha scolpito i pesci come petali. Gli ospiti canadesi di allora furono sorpresi di vedere un piatto così vivace e originale, e all’inizio non osarono assaggiarlo perché credevano fosse un’opera d’arte.

INNOVARE, SEMPRE

La cucina cantonese sta mostrando una grande vitalità nel campo dell’innovazione; la nuova generazione di cuochi cantonesi combina semplicità, spontaneità e cultura umanistica nella cucina cantonese: usano gli ingredienti tipici occidentali, ma li cucinano alla maniera cinese, innovando e arricchendo la tradizione culinaria cantonese. Il famoso ristorante Guangzhou Restaurant collabora con noti letterati, storici, nutrizionisti ed esperti di altri campi per raccogliere documenti storici e ricette antiche. Il ristorante ha in seguito organizzato anche banchetti culturali classici come il banchetto Manchu-Han, il banchetto Cinque dinastie, il banchetto del re del Regno Nanyue, il banchetto cantonese della Repubblica di Cina, ecc., con l’obiettivo di illustrare il fascino culturale di «mangiare a Guangzhou».

VERSO IL MONDO

Il Guangdong è il punto d’intersezione tra la cultura cinese e quella occidentale, tra quella meridionale e quella settentrionale, tra la civiltà continentale e quella marina. La cucina cantonese che ha origine in questa zona si carica spontaneamente della missione storica di «uscire» dai propri confini per diffondere la propria cultura. Le origini di questa «missione» risalgono all’apertura di Shanghai nel 1843. A quel tempo, molti mercanti imprenditori del Guangdong giunsero a Shanghai dove aprirono i loro ristoranti cantonesi. I piatti della cucina cantonese erano di alta qualità e conquistarono rapidamente letterati, residenti locali e mercanti; il modo di dire «mangiare a Guangzhou» si diffuse proprio a partire da questo momento. Secondo diversi studiosi, durante la Repubblica di Cina, la cucina cantonese a Shanghai era la più sviluppata e c’erano numerosi articoli dedicati ad essa sui giornali locali. A Guangzhou è presente una serie di rinomati ristoranti cantonesi che hanno una lunga tradizione: Guangzhou Restaurant, Taotaoju, Beiyuan, Panxi Restaurant, Datong Restaurant ecc. Queste sono le «perle» della storia della cucina cantonese. Alla fine degli anni ‘80 e all’inizio degli anni ‘90, approfittando delle opportunità offerte dalla riforma e dall’apertura, la cucina cantonese si espanse dal Guangdong meridionale alla Cina settentrionale. In molte grandi città cinesi le aperture dei ristoranti cantonesi si susseguirono l’una dopo l’altra e non è un caso che la cucina cantonese sia diventata in voga e un simbolo d’identità. Alcuni dicono: dove c’è il mare ci sono i cantonesi e dove ci sono i cantonesi c’è la cucina cantonese. Il libro della Storia della cucina cantonese in Cina racconta che la zona del Lingnan si trova all’estremità sud-orientale del continente euro-asiatico, ed è caratterizzata da una forma circolare affacciata sul mare. Questa posizione geografica ha donato alla zona un vantaggio fisiologico e le caratteristiche marittime della cultura del Lingnan. I primi a esportare e diffondere la cucina cantonese oltreoceano furono i cinesi che vivevano all’estero. Negli anni ‘40 e ‘50 del XIX secolo, gli emigrati cantonesi arrivarono in California, negli Stati Uniti. Il sentimento di nostalgia verso la patria, unita al forte senso del lavoro, li spinse ad aprire delle bancarelle dove iniziarono a vendere piatti e specialità cantonesi. Grazie a queste piccole iniziative la cucina cantonese fu introdotta per la prima volta negli Stati Uniti e il maiale in salsa agrodolce divenne il piatto più conosciuto tra i clienti locali. La cucina cantonese divenne presto una delle attrazioni più popolari e redditizie nelle Chinatown. Un giornale locale nel 1852 scrisse: «Per un certo periodo di tempo, quasi tutti i ristoranti della città furono gestiti da ristoratori cinesi». Secondo i documenti storici, negli anni ‘60 e ‘70 dell’Ottocento, i funzionari cinesi che visitavano gli Stati Uniti annotavano nei loro diari le loro impressioni sul cibo cantonese che assaggiavano a San Francisco: «Sono stato al Yuanfanglou, i piatti erano così squisiti che mi sembrava di essere in Cina». Nel 2010, la famosa specialità delle tagliatelle di riso saltate di Guangzhou vinse il titolo di miglior piatto dell’anno tra i dieci in concorso sul sito web del Los Angeles Times. A partire dal 1982, il governo municipale di Guangzhou e la sua città gemellata, Fukuoka, hanno incominciato una cooperazione ed effettuato diversi scambi alimentari. WANG Jinjing, il rappresentante dei successori del patrimonio culturale immateriale di Guangzhou, è stato insignito del titolo di maestro dei dim sum. Le foto dei dim sum che ha portato hanno attirato subito l’attenzione del pubblico. A quel tempo, quando la TV giapponese intervistò WANG Jinjing, gli venne chiesto quanti tipi di dim sum fosse effettivamente in grado di fare. La risposta di WANG fece rimanere tutti a bocca aperta, disse: «Ne posso fare almeno 2000 e il mio maestro LUO Kun può prepararne come minimo 4000». Sebbene la prima diffusione della cucina cantonese all’estero possa essere attribuita ad atti fortuiti, le cose sono poi cambiate: oggi «esportare» la cucina cantonese è diventata una scelta volontaria. Grazie agli sforzi dei cantonesi di tutto il mondo, oggigiorno la tradizione culinaria cantonese è ormai radicata all’estero e l’espressione «mangiare a Guangzhou» è diffusa in ogni angolo della terra.

La cucina cantonese: più volte vincitrice nelle competizioni nazionali

Alla fine del 1993, il White Swan Hotel partecipò per la prima volta alla competizione nazionale di cucina. Sebbene fosse la loro prima partecipazione, il White Swan Hotel finì per sorprendere tutti e vinse la medaglia d’oro. I voti della competizione venivano determinati dallo stand e dal numero delle vendite. I piatti realizzati e venduti dal White Swan Hotel, caratterizzati da colori delicati e da aromi deliziosi, furono accolti con entusiasmo sia dai cittadini che dagli esperti. Dieci anni dopo, il White Swan Hotel gareggiò nuovamente nella competizione nazionale dove vinse ancora una volta la medaglia d’oro.

Nel corso degli anni, il detto «mangiare a Guangzhou» è diventato famoso all’estero ed incorpora sia la storia della città che il proverbio «le civiltà fioriscono attraverso gli scambi e si arricchiscono attraverso l’apprendimento reciproco». L’espressione «mangiare a Guangzhou» affonda le sue radici nella sua millenaria eredità culturale, permettendo ai suoi abitanti di continuare a «riassaporare» le dolci e nostalgiche memorie che affiorano dal ricordo della loro città.

Curiosità

I dieci piatti cantonesi più famosi sono: Maialino arrosto al latte cantonese, Pollo bianco, Oca arrosto, Minestra a otto tesori, Aragosta con brodo cotta al forno, Frutti di mare al vapore, Piccione brasato, Polpette di pesce, Maiale in salsa agrodolce E Minestra alla cantonese.

(Testo e foto/Guangzhou Daily·Read more Guangzhou Studio)