State al vostro posto ma con orgoglio

Sarà per l’emozione istigata dalla procedura politica per rispettare il dettato costituzionale onde attivare il lavoro del nuovo Parlamento e del nuovissimo Governo, ma sento una sorta di ansia che so condivisa da molti cittadini che aspettano rassicurazioni su una questione che è, insieme, politica e umana. In questi casi, sempre, una sensazione pervade il Paese ed è l’impressione inquieta che possano non esserci le persone giuste al posto giusto. Aspettiamo d’essere rassicurati. Ma il tema è sociologico. Nel vecchio ordinamento spontaneo della civiltà contadina rimpianta e, in verità, oggi poco conosciuta se non per vezzi sociologici, appunto, o coloriture picaresche, ognuno stava al suo posto. Anzi, per meglio dire, ognuno sapeva stare al suo «posto». Questo modo di dire esprimeva ammonimenti mondani, ma, anche, ragguardevoli precetti di buon senso. Sapeva stare al suo posto la persona bene educata che rispettava ruoli e competenze, responsabilità e funzioni aspettandosi altrettanto rispetto dal prossimo. È vero, spesso imporre a qualcuno di saper stare al proprio posto poteva incutere l’imposizione di costringersi nella servitù della gleba, gleba di vario genere, naturalmente, senza speranza di ineludibile redenzione sociale o di promozione di rango. Poteva significare la sacrificata rassegnazione a mantenersi nella classe sociale senza ambizioni di elevazione o di cambio di diritti e doveri. Inaccettabile.

«Stia al suo posto!» era ammonimento perentorio e gerarchico che suonava come imposizione dispotica. In una società rigidamente classista, l’ordine risultava odioso e veniva voglia di cambiarlo, quel posto, se non altro per sfottere il «capoccia», il caporeparto, il capoufficio, il caporale, il padrone. E farlo indispettire. Totò ha insegnato che o si è uomini o si è caporali. Anzi, Totò lo domandava provocatoriamente, dimostrando con lo sberleffo sacrosanto che caporali si resta e gli uomini possono cambiare. Liberamente. E, forse, caporali in metafora, si nasce, uomini si diventa. Con tutto il rispetto affettuoso per i caporali in divisa che sono lì, in uniforme, per servire la Patria.

Per questo, oggi, mi piace pensare che gli uomini possano, e debbano, saper stare al proprio posto non nel senso della costrizione fatale nel ruolo appiccicato addosso da altri, ma con l’orgoglio della funzione e del compito. Quel che lamento con rabbia e inquietudine è la scarsa o inesistente competenza in quella funzione e in quel compito. Questo si contempla spesso, ed è quel che fa più rabbia, con l’alibi dell’eterno praticantato, dell’entusiasmo tutto italico per l’improvvisazione. Italica, poi, la capacità spasmodica nell’inventare titoli da biglietto da visita per nobilitare da felloni le incompetenze ridicole e le giulive approssimazioni. La fantasia non manca e si va da «addetto alle relazioni esterne» a «responsabile della gestione delle risorse artistiche medio alte» da «ideativi per il customers service» a «attorney at call center». Dove non arriva il contorcimento linguistico e ipocrita della lingua italiana capace, parlata dagli sciocchi, di diventare un alibi poderoso, aiuta il maltrattamento dell’Inglese.

Sono molte le mansioni misteriose che servono a garantire il salario a chi non sa cosa fare e teme, comunque, di fare qualcosa che somigli ad un lavoro. È la vecchia teoria che sostiene sia molto meglio trovare un posto piuttosto che un lavoro. Se, poi, è un posto di lavoro, bisognerebbe saper fare quel lavoro. Ed quella, si, è, una fatica. Un tempo scansare accuratamente i lavori che esigono fatica fisica o intellettuale era privilegio dei frequentatori dei potenti e della galassia della politica e dell’amministrazione pubblica che, nel nostro Paese, è vergognosamente smisurata con punte paradossali nell’impresa culturale. Oggi la legge sul reddito di cittadinanza, talora astutamente applicata, aiuta nel disbrigo delle furberie e istituzionalizza il saper restare al proprio posto di nullafacente senza cercarne uno di lavoro.

Bernard Shaw diceva che «se uno una cosa la sa fare la fa, altrimenti la insegna». Se fosse campato abbastanza per fare una scampagnata in Italia, avrebbe potuto lasciar beare il suo grande spirito iconoclasta registrando quel che succede, per esempio in certe Università pubbliche e private, con qualche amplificazione in queste ultime, riguardo alla nascita di nuovi insegnamenti, cattedre, potentati accademici. È un quadro pittoresco e ridicolo. Si arriva ad istituire corsi di laurea in discipline marginali e insignificanti che potrebbero essere comodamente assorbite da corsi di laurea veri e consolidati di più ampio respiro. Discipline bizzarre e cervellotiche inventate, spesso, per far posto all’istituzione di cattedre, cadreghini, contratti, sinecure accademiche al limite del grottesco. Il tutto sottraendo risorse alla ricerca vera e all’autentico studio. Facoltà e insegnamenti per laureare «caporali» che non saranno mai persone giuste al posto giusto, ma persone inutili in posti inventati. Loro sì che hanno tutto l’interesse a stare al proprio posto. Sempre meglio che lavorare.