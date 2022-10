Puglia, un «mare» di lavoro nero: denunce e multe della GdF, specialmente nel Salento

BARI - I militari della Stazione Navale di Bari e delle Sezioni Operative Navali della Guardia di Finanza pugliesi hanno svolto mirati controlli nei confronti delle attività esercitate sia in mare che lungo la costa pugliese.

Nell’ambito del lavoro sommerso e del fenomeno di indebita percezione del reddito di cittadinanza sono stati verbalizzati 40 tra lavoratori e datori di lavoro, di cui 35 che svolgevano lavoro in nero o irregolare. 4 di questi lavoratori sono poi risultati essere percettori indebiti del reddito di cittadinanza.

Le aree maggiormente interessate sono state quelle di competenza di Otranto e Gallipoli, in quanto oltre la metà dei lavoratori irregolari ed in nero è stata individuata nel Salento. Le attività hanno interessato sia il settore ittico, motopescherecci, pescherie e ambulanti abusivi, sia le altre attività economiche, servizi di alloggio e ristorazione, noleggio nautico e cantieristica navale. I 21 datori di lavoro che non si sono attenuti alle norme sono stati denunciati.