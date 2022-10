Salento, guarisce dal tumore e poi denuncia quattro medici

Un incubo, durato mesi, durante i quali ha temuto che le asportassero lo stomaco e l’esofago con un intervento - ritenuto da alcuni medici necessario - per cercare di sconfiggere una grave patologia.

Ma quella della signora Mirella G., 53 anni di Matino, è una storia e lieto fine. Non solo ha potuto curare la sua malattia senza asportare alcun organo ma ora, finalmente, sta bene ed è tornata ad una vita normale.

Per quelle «preoccupazioni», però, alcuni medici che la seguivano ora rischiano di finire sotto processo con l’accusa di responsabilità colposa per lesioni in ambito sanitario.

I loro nomi sono stati iscritti nell’avviso di «accertamento tecnico non ripetibile» che è stato fatto notificare dalla pm Simona Rizzo ai medici i servizio al «Panico» di Tricase (assistiti dagli avvocati Tommaso Donvito, Danilo Dinoi e Vincenzo Perrone). Il tutto in vista degli accertamenti che dovranno appurare le cause delle lesioni. Il 12 ottobre è previsto il conferimento dell’incarico al medico legale Antonio Carusi e all’oncologo Marco Tucci.

La signora Mirella per mesi ha rischiato di dover asportare tutto lo stomaco per rimuovere un tumore.

I medici le avevano purtroppo prospettato tale nefasta ipotesi.

Per caso poi, la donna e il marito avevano letto di una nuova tecnica che avrebbe potuto evitare un così devastante intervento: una metodologia innovativa applicata all’ospedale di Scorrano.

La signora Mirella aveva scoperto la malattia nel novembre del 2021. La diagnosi, a seguito di una emorragia, era di quelle che terribili: un tumore molto raro allo stomaco meglio noto come Gist.

Dopo un breve ricovero a Tricase, la donna viene dimessa e presa in cura da un oncologo sempre del “Panico”. Il professionista le prescrive una cura per restringere la massa: terapia propedeutica all’intervento per l’asportazione solo della parte interessata.

A fronte delle rassicurazioni sulla massa tumorale che andava restringendosi grazie alla terapia, arriva la doccia fredda: Mirella non riesce più a reggerla. Per l’oncologo - stando al racconto del marito - bisogna procedere all’intervento che diventa ancora più devastante rispetto alle previsioni: asportazione totale dello stomaco e dell’esofago.

Poi, quella notizia letta per caso relativa all’utilizzo, nel reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale di Scorrano, della tecnologia 3D per la «pianificazione e la gestione di interventi di chirurgia complessa» che consente al chirurgo di «interagire con la ricostruzione tridimensionale dell’anatomia del paziente ottenendo così una migliore percezione visuo-spaziale durante l’intervento».

Ovviamente, la coppia non perde tempo per cercare di capire se la patologia è in qualche modo compatibile con quelle nuove tecniche. “Signora - si sentono dire, moglie e marito, dal chirurgo - il suo problema si cura solo con l’intervento chirurgico; lo avrebbe già dovuto fare; stia tranquilla; le salverò lo stomaco; si fidi di me”. L’intervento avviene il 2 giugno e l’equipe medica non solo salva l’asportazione dello stomaco della paziente ma anche l’esofago con un’operazione in laparoscopia.

Quando il problema è risolto, la coppia decide di presentare una denuncia - assistiti dall’avvocato Fabrizio Rainò - per segnalare quanto accaduto prima.

Ora, saranno gli inquirenti ad accertare eventuali reati nel comportamento di quattro medici che - con ruolo differenti - avevano avuto in cura la donna.