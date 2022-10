Lecce, rapina in pieno centro: titolare negozio ferito, ladri armati via con 4mila euro

Attimi di paura ieri sera a Lecce dove due uomini armati hanno fatto irruzione in un negozio di alimentari etnico in via del Mare e dopo una colluttazione in cui il titolare è rimasto ferito sono fuggiti con 4mila euro di incasso. Polizia e carabinieri sono a caccia dei due uomini che sono entrati con i volti coperti da cappello e passamontagna, uno dei due aveva una pistola. Hanno minacciato il titolare, un 64enne, ma poi è stato esploso un colpo ed è nato lo scontro fisico, fino a che i malviventi non si sono impadroniti del maltolto e sono scappati. Il 64enne è stato soccorso per una ferita alla testa non grave, i due che forse avevano una macchina per allontanarsi sono ricercati.