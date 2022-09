Salento, il cibo che batte le differenze: ecco Griot, brigata dei catering multietnici

LECCE - C’è un mare che unisce, Giano bifronte, sponda di esodo e d’approdo. Ed è il mare del Salento. Che se potesse parlare ne avrebbe da narrare di storie. Di disperazione e riscatto, paura e speranza. Ed è lui che di fatto, ci consegna una storia da raccontare, ricordandoci che c’è qualcos’altro, come le onde, in grado di unire. Oltre ogni strategia, geopolitica, sistema. Ed è il cibo. Da Cortina passando per Copertino (Lecce) con salti in Costa d’Avorio, Senegal, Pakistan, Siria, tra flutti perigliosi e barconi di fortuna, pittule bollenti e baklava armeni zeppi di miele da addentare come si morde la fiducia, si dipana un viaggio di bellezza, integrazione e riscatto chiamato Griot.

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION