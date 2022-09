Galatone, gatti investiti in via Appennini: residenti esasperati

GALATONE (Lecce) - Residenti sul piede di guerra, in via Appennini, a Galatone, per i numerosi gatti che circolano nella zona e inevitabilmente finiscono per essere investiti da chi transita in quel tratto di strada. A farsi portavoce della protesta è l'ambientalista Maria Teresa Corsi, di Verdi, ambiente e società di Lecce. L'animalista ha già scritto alla polizia locale del paese per denunciare l'ultimo investimento, avvenuto due giorni fa, e ancora sotto gli occhi di chi passa in quella strada, perchè la carcassa, malgrado la segnalazione arrivata in Comune, ancora non è stata rimossa.

I residenti chiedono che si faccia qualcosa. «Purtroppo - dice la Corsi - mi hanno informata che sui marciapiedi della strada qualcuno lascia acqua e cibo per i gatti, che puntualmente, nel tentativo di cibarsi, vengono investiti».

Per questo si chiedono più controlli, per evitare che gesti fatti anche in buona fede si ripercuotano contro gli stessi animali. «Comunicheremo alla Procura - conclude la Corsi - quanto sta accadendo affinchè cessino queste cattive abitudini e si indaghi per capire se sono ipotizzabili reati di maltrattamento, incuria e gestione dannosa di animali».