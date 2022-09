Ha un malore e perde il controllo dell'auto, scontrandosi: 91enne muore in Salento

Un 91enne di Cavallino (Lecce), Salvatore Quarta, è morto in un incidente stradale che si è verificato nel Leccese, a Melendugno, all’incrocio che immette sulla strada provinciale per la marina di San Foca. Quarta era a bordo di una Ford Fiesta che si è scontrata con una Open Agila. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano sarebbe stato colto da un malore e avrebbe perso il controllo dell’auto. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, sanitari del 118 e vigili del fuoco. L’altro automobilista rimasto ferito è stato condotto al Vito Fazzi di Lecce in codice giallo.