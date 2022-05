Lecce, caserma Ex Massa, dal Comune l'ok al nuovo progetto

LECCE - Tempi certi per ricucire finalmente una ferita rimasta per troppo tempo aperta nel cuore della città? Sembrerebbe di sì, a sentire le rassicurazioni arrivate ieri dal sindaco Carlo Salvemini a proposito del progetto di recupero dell’area ex Caserma Massa.

Nella seduta di giovedì scorso, infatti, la giunta di palazzo Carafa ha approvato il nuovo progetto esecutivo relativo al parcheggio interrato dell’ex Caserma Massa e al recupero di piazza Tito Schipa, dove sarà realizzato un centro commerciale e direzionale e riposizionata la tettoia liberty un tempo addossata alle mura del Castello Carlo V.

