San Cataldo, auto si ribalta sulla strada del ritorno dal festival dell'1 maggio: ferita estratta dall'abitacolo

SAN CATALDO (LECCE) - Intorno alle 20.30 di ieri i Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuti sulla strada San Cataldo - Lecce per un incidente stradale che ha visto due auto coinvolte, una delle quali, una Peugeot 208, si è ribaltata. L'occupante, R.F., è stata estratta dall'abitacolo e affidata alle cure del 118, nessun ferito nell'altra auto, una Dacia. Il traffico e la coda si erano creati al ritorno dal festival del Primo Maggio nella marina leccese che ha visto sul palco Elodie. Sui social infatti non sono mancate le polemiche per il troppo traffico che si è creato una volta terminato l'evento.