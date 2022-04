Martano, l’auto si incendia e brucia anche palo della luce: intervengono i vigili del fuoco

MARTANO - Ieri sera intorno alle 21.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Martano (Le), in via Otranto, per l'incendio di una Seat, che hanno domato. Messa in sicurezza l'area è stato necessario anche l'intervento di personale dell'Enel, in quanto il rogo ha interessato anche un palo della luce.Sul posto anche il personale del 118 in quanto il proprietario dell'auto, C.G. classe 1971, ha avuto un lieve malore. I vigili del fuoco hanno stabilito la natura accidentale del rogo.