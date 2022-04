Lequile, a fuoco tavolini e sedie di un furgone adibito a fast-food: si indaga

LEQUILE - Questa notte, intorno all'una, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta a Lequile, in piazza Beethoven, per un incendio che stava interessando alcuni tavolini e sedie in plastica davanti a un furgone adibito a Fast Food. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che l'incendio si propagasse anche al furgone che ha subito leggeri danni alla parte anteriore. Sono in corso le indagini per risalire all'origine dell'incendio.