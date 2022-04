Lecce, cade da una scala e muore in ospedale: indagati 6 sanitari

LECCE - Sono sei le persone indagate dalla Procura di Lecce, tra medici e operatori sanitari dell’ospedale Vito Fazzi, per la morte del 68enne Angelo Masciullo, titolare di una piccola impresa edile, deceduto sabato scorso in seguito a una caduta da una scala durante un lavoro in un appartamento a Galatina (Lecce). L’ipotesi di reato contestata agli indagati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Si tratta di un atto dovuto in vista dell’autopsia che il pm Luigi Mastroniani ha affidato al medico legale Roberto Vaglio. L'inchiesta è partita in seguito alla denuncia dei familiari. Arrivato in ospedale in codice giallo, a Masciullo era stata diagnostica la rottura del coccige. Secondo quanto riferito dai parenti, l’uomo sarebbe morto improvvisamente dopo sei ore di attesa al Pronto soccorso, probabilmente a causa di un’emorragia interna