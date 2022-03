Lecce, parcheggio «multipiano» in viale De Pietro da sabato attivo per cittadini e visitatori

Un problema in meno per chi - soprattutto nel fine settimana, cerca un parcheggio nel centro di Lecce.

Ma, sicuramente, anche un’occasione per limitare le emissioni di chi circola nel cuore di Lecce alla ricerca di un posto dove lasciare la macchina.

Da sabato 2 aprile sarà possibile parcheggiare in Viale De Pietro, a cinque minuti a piedi da Piazza Sant’Oronzo, nel nuovo parcheggio multipiano da 610 posti Parkejoo - Enjoy the city realizzato dalla società PowerSun.

Lo rende noto il primo cittadino Carlo Salvemini.

«Sarà un servizio importantissimo per i leccesi e per chi raggiunge la città per fare spese, per svago o da turista. E anche per i residenti del centro cittadino, che potranno veder diminuire di intensità il traffico automobilistico generato dalla ricerca del parcheggio, con il conseguente inquinamento dell’aria»: questo il primo commento del sindaco.

«Ringrazio gli investitori - prosegue Salvemini -, che hanno creduto nella città e nel lavoro che l’amministrazione comunale sta compiendo sul tema della mobilità sostenibile. Questo servizio, infatti, pur offerto da privati, trova collocazione in una complessiva strategia pubblica sul tema della mobilità sostenibile a Lecce. Una strategia che abbiamo presentato ai leccesi in campagna elettorale e che, tassello dopo tassello, stiamo portando a compimento. Nuovi parcheggi moderni, servizi di mobilità elettrica in sharing, investimento percorsi per la mobilità attiva, ciclistica e pedonale, e sul trasporto pubblico locale, con il riassetto delle linee il prossimo via al nuovo esercizio (sono in via di riqualificazione o installazione ex novo le nuove fermate e paline), protezione della città storica».

Salvemini non perde occasione per sottolineare che «abbiamo un obiettivo: rendere più efficiente, veloce muoversi (in sicurezza) a Lecce. Con tutti i mezzi. Per ridurre le emissioni inquinanti e sostenere l’economia cittadina».

E per concludere, Salvemini sfodera uno slogan... poco originale ma efficace: «Il nuovo “Parkejoo” ci darà una... mano».