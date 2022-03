Morta anziana ricoverata dopo incendio in rsa ad Alessano

È morta la donna ricoverata al Centro Grandi Ustionati di Brindisi, coinvolta venerdì sera nell’incendio divampato in una Rsa per anziani di Alessano. In un primo momento la donna, Ippazia Ciardo Prontera, di 67 anni di Alessano, era stata ricoverata all’ospedale di Tricase per poi essere trasportata al «Perrino». Le sue condizioni erano apparse subito gravi, avendo riportato ustioni al collo, al volto e alla braccia oltre ad una intossicazione da fumo.

Nell’incendio, causato probabilmente da un mozzicone di sigaretta caduto sul materasso di uno dei letti, sono rimasti feriti altri quattro anziani ospitati nella struttura, altri sono rimasti intossicati. Sull'accaduto la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta.