Taviano, muore l’anziana madre e il figlio viene indagato. La sorella: «Le ha dato troppi ansiolitici»

La madre muore e il figlio finisce sotto inchiesta con l’accusa di non averla curata adeguatamente.

È questa l’estrema sintesi dell’inchiesta avviata dal pubblico ministero Luigi Mastroniani in seguito al decesso di un’anziana di 78 anni, morta a Taviano il 6 marzo scorso. Ieri mattina il magistrato ha incaricato il medico legale Alberto Tortorella di effettuare l’autopsia sulla salma della pensionata, per cercare di comprendere quali siano state le cause della morte. L’iscrizione del figlio 49enne nel registro degli indagati può considerarsi un atto dovuto in seguito alle denunce sporte dalla figlia della donna, residente in Piemonte, la quale accusa il fratello di presunte negligenze nella gestione dell’anziana madre, affetta da una patologia degenerativa.

La prima querela è stata sporta il 15 febbraio. La donna, che ha un altro fratello residente in Messico, mette nero su bianco tutte le perplessità circa la gestione della madre da parte del fratello, nominato amministratore di sostegno della 78enne dal marzo 2020.

A suo dire, l’uomo non avrebbe agevolato i contatti telefonici con gli altri due figli. L’utenza telefonica intestata alla pensionata sarebbe stata sempre irraggiungibile. Una situazione di perenne incomunicabilità, al punto che per avere notizie della madre la figlia avrebbe poi contattato i carabinieri della stazione di Taviano.

Inoltre in più occasioni il 49enne, anche tramite il proprio legale, avrebbe chiesto ai fratelli il consenso per portare la madre in una casa di cura, ricevendo diniego da entrambi. A dire della figlia, da settembre le condizioni della pensionata sarebbero progressivamente peggiorate.

La seconda denuncia è stata presentata nella caserma di Taviano, proprio la mattina della scomparsa dell’anziana.

Questa volta, la figlia afferma di sospettare che la madre sia deceduta a causa di un’eccessiva somministrazione di farmaci. In particolare, si fa riferimento a gocce a base di benzodiazepine, un potente ansiolitico.

Pare che la figlia avesse saputo diversi giorni addietro da un parente che la madre fosse ormai in fin di vita. Inoltre, avrebbe ricevuto rassicurazioni dal medico curante sul fatto che le gocce sarebbero state ridotte.

Fin qui i fatti esposti in denuncia.

Ora toccherà alla magistratura fare piena luce e comprendere cosa abbia potuto causare il decesso dell’anziana.

La figlia è assistita dall’avvocato Davide Spiri, l’indagato dall’avvocato Biagio Palamà.