Lecce, plastica ricostruttiva al volto di una paziente 99enne malata di tumore: intervento riuscito

Una delicata operazione di chirurgia plastica ricostruttiva per l’asportazione di carcinomi multipli sul volto è stata eseguita con successo martedì scorso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce su una paziente 99enne con grave instabilità emodinamica, portatrice di pacemaker e con una insufficienza respiratoria cronica. La donna è stata dimessa oggi. Per l’intervento chirurgico sono state utilizzate tecniche ricostruttive con innesti cutanei e plastiche di rotazione ed avanzamento. L’intervento ha richiesto procedure anestesiologiche combinate, con sedazione ed anestesia locoregionale. Al termine della procedura chirurgica per l'asportazione delle lesioni neoplastiche, durata circa un’ora, la paziente, cosciente e in respirazione autonoma, è rientrata nella degenza del reparto.