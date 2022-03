La sciarpa più lunga d'Italia? È firmata Taurisano

TAURISANO (LECCE) - La sciarpa più lunga d’Italia targata Taurisano. Il particolare manufatto sarà consegnato domani (6 marzo) a Saverio Tommasi, giornalista, scrittore, attore teatrale e presidente di «Sheep Italia», sodalizio che fra l'altro mette a disposizione coperte ai senza tetto.



La consegna però sarà solo simbolica, perché la sciarpa lavorata ai ferri con i suoi 4.200 metri, pur avendo oltrepassato il precedente record italiano di 4.064 metri stabilito in Sicilia, non ha ancora raggiunto i 5 chilometri.

Un obiettivo perseguito dall'associazione «Donne Insieme» coinvolge circa 120 donne di ogni età, impegnate nel progetto dall’aprile 2020.



La consegna della prima coperta ricavata dalla sciarpa più lunga d’Italia si terrà nella sede dell’associazione «Officina di Cultura», in corso Mazzini, 3/A (accesso con green pass).



L'iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata da «Donne insieme» e «Officina di Cultura», presiedute rispettivamente da Marialoreta De Paola e Rita Cascione, in collaborazione con la libreria Idrusa di Alessano.

Saranno presenti il vicesindaco Sonia Santoro e le due presidenti.