Salve, picchiato dai ladri sorpresi a rubare

SALVE - Sorprende i ladri nell'appartamento della figlia e del genero e reagisce ai malviventi, che lo colpiscono con un bastone e fuggono con oltre 8mila euro.



L’episodio si è verificato a Salve, nella tarda serata di sabato, in un piano terra di via Giuseppe Garibaldi. La coppia di ladri, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, si era messa a rovistare nei mobili e nei cassetti di casa. Raggiunta la camera da letto, in un comodino, hanno trovato la somma in contanti.



È stato in quel momento che l'anziano genitore, entrato in casa per un controllo, si è trovato i ladri davanti. Ha urlato, poi l’uomo ha ricevuto una bastonata e i due sono scappati allontanandosi a bordo di una Fiat 500L vista da alcuni testimoni.

Il malcapitato ha chiesto aiuto ai vicini. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Corsano e personale del 118, per le prime medicazioni al ferito. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

La caccia ai banditi è stata subito avviata. L'auto è risultata rubata l'anno scorso a Gallipoli. Gli investigatori stanno cercando le videocamere utili alle indagini, dalle quali estrapolare i fotogrammi. Sperano di risalire nel più breve tempo possibile agli autori.